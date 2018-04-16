В Кемерово на двух улицах изменится скоростной режим

В Кемерово ограничат скорость движения на двух улицах.
На улице Терешковой, у дома № 41 и проспекте Шахтёров у дома № 59А, которые являются местами концентрации ДТП, для повышения безопасности дорожного движения будут установлены знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч и средства фото-видеофиксации нарушений.
Знаки установят до 20 апреля.
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