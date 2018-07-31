В Кемерово на фасаде дома нарисовали портрет летчика Чкалова

В Кемерово в рамках проекта «Герои наших улиц» на фасаде дома № 8 на улице Чкалова появился портрет легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.



Следующие портреты будут нарисованы в 2019 году ещё на 5 улицах города.