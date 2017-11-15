В Кемерово на площади Советов устанавливают хоккейную коробку

На площади Советов в Кемерово установили каркас хоккейной коробки размером 20х40 метров.
Когда температура воздуха станет стабильно низкой, приступят к заливке льда. Профессиональную хоккейную коробку размером 20х40 метров на площади устанавливают уже седьмой раз – как юные, так и взрослые кемеровчане и гости города любят здесь кататься и заниматься. На площади Советов будет организован прокат коньков, клюшек, ледянок.
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