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В Кемерово на площади Советов устанавливают хоккейную коробку

На площади Советов в Кемерово установили каркас хоккейной коробки размером 20х40 метров.

Когда температура воздуха станет стабильно низкой, приступят к заливке льда. Профессиональную хоккейную коробку размером 20х40 метров на площади устанавливают уже седьмой раз – как юные, так и взрослые кемеровчане и гости города любят здесь кататься и заниматься. На площади Советов будет организован прокат коньков, клюшек, ледянок.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/11/2017
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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