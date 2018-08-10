В Кемерово на проспекте Советском реконструируют ливневую канализацию

Капремонт проезжей части и модернизация ливнёвки на главной магистрали Кемерово на участке от площади Советов до ул. Кирова ведётся по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Уже уложено более 750 пог. м новых высокопрочных долговечных чугунных труб со специальным антикоррозийным керамическим покрытием. Участок нового трубопровода, который обеспечит сбор дождевой воды с территории от Музыкального театра Кузбасса до Главпочтамта, подключён к городской системе.

Сейчас ведётся очередной этап работ, специалистам предстоит уложить в общей сложности 300 метров трубопровода диаметром 600 и 300 мм.