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В Кемерово на проспекте Советском реконструируют ливневую канализацию

Капремонт проезжей части и модернизация ливнёвки на главной магистрали Кемерово на участке от площади Советов до ул. Кирова ведётся по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Уже уложено более 750 пог. м новых высокопрочных долговечных чугунных труб со специальным антикоррозийным керамическим покрытием. Участок нового трубопровода, который обеспечит сбор дождевой воды с территории от Музыкального театра Кузбасса до Главпочтамта, подключён к городской системе.

Сейчас ведётся очередной этап работ, специалистам предстоит уложить в общей сложности 300 метров трубопровода диаметром 600 и 300 мм.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
10/08/2018
Общество
Топ
Кемерово
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