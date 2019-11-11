В Кемерово начали ездить трамваи из Москвы

Новый транспорт поступил в Кемерово благодаря соглашениям губернатора Кузбасса Цивилева с правительством Москвы, по которому городу переданы 10 трамваев модели 71-619А.



Они оснащенные асинхронным двигателем – более экономичным по сравнению с традиционным оснащением, а также усовершенствованной подвеской. В кабине водителей, на панели управления, установлен информационный дисплей, на котором отображается состояние узлов, агрегатов и электронных цепей. Также каждый вагон оснащён климат-контролем – напротив дверных проёмов установлены дополнительные тепловые пушки, что обеспечивает тепло в салонах. Для работы на трамваях необходимо провести дополнительное обучение водителей и ремонтные бригады.



На выходных часть вагонов вышла на маршруты № 8 и 10. Сегодня два вагона курсируют по Центральному и Рудничному районам. Ещё один – в микрорайон Предзаводской.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово