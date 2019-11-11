Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово начали ездить трамваи из Москвы

Новый транспорт поступил в Кемерово благодаря соглашениям губернатора Кузбасса Цивилева с правительством Москвы, по которому городу переданы 10 трамваев модели 71-619А.

Они оснащенные асинхронным двигателем – более экономичным по сравнению с традиционным оснащением, а также усовершенствованной подвеской. В кабине водителей, на панели управления, установлен информационный дисплей, на котором отображается состояние узлов, агрегатов и электронных цепей. Также каждый вагон оснащён климат-контролем – напротив дверных проёмов установлены дополнительные тепловые пушки, что обеспечивает тепло в салонах. Для работы на трамваях необходимо провести дополнительное обучение водителей и ремонтные бригады.

На выходных часть вагонов вышла на маршруты № 8 и 10. Сегодня два вагона курсируют по Центральному и Рудничному районам. Ещё один – в микрорайон Предзаводской.

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/11/2019
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Азот» инвестирует в производство селитры и удобрений
Как сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Instagram, предприятие «Азот»...
Шахтеры в Кузбассе отказались выходить на работу
В Кузбассе некоторые работники шахты Октябрьская отказались выходить на работу. Аргументировали они...
Бензовоз вылетел в кювет на кузбасской трассе
Сегодня, 10 ноября, в Таштагольском районе бензовоз вылетел в кювет. Очевидцы сняли последствия ДТП...
В Кемерове мужчину осудили за взятки на общую сумму 750 000 рублей
В общей сложности кемеровчанин получил 750 000 рублей. В ходе предварительного расследования он...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus