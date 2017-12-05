В Кемерово начали монтировать ледовый городок

Почти 130 кубометров льда потребуется для строительства новогоднего городка на площади Советов в Кемерово. Примерно 40 кубометров зимнего строительного материала на главную площадь Кузбасса завезут во второй половине дня 5 декабря.

Темой новогоднего ледового городка станет «100 лет детства». На площади появятся «Лунтик и Барбоскин», «Малышарики», «Три богатыря», «Умка» и «Падал прошлогодний снег», «Дед Мороз и лето» и «Снеговик-почтовик», «Простоквашино», «Смешарики», «Щелкунчик», «Тридесятое царство».

Построят две горки: малую детскую и взрослую двускатную и лабиринт для малышей.

Все ледяные скульптуры будут подсвечиваться изнутри.

Работы по строительству главного ледового городка Кемерово будут завершены в начале третьей декады декабря.