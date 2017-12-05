В Кемерово начали монтировать ледовый городок

Почти 130 кубометров льда потребуется для строительства новогоднего городка на площади Советов в Кемерово. Примерно 40 кубометров зимнего строительного материала на главную площадь Кузбасса завезут во второй половине дня 5 декабря.
Темой новогоднего ледового городка станет «100 лет детства». На площади появятся «Лунтик и Барбоскин», «Малышарики», «Три богатыря», «Умка» и «Падал прошлогодний снег», «Дед Мороз и лето» и «Снеговик-почтовик», «Простоквашино», «Смешарики», «Щелкунчик», «Тридесятое царство».
Построят две горки: малую детскую и взрослую двускатную и лабиринт для малышей.
Все ледяные скульптуры будут подсвечиваться изнутри.
Работы по строительству главного ледового городка Кемерово будут завершены в начале третьей декады декабря.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Одна из сложнейших операций, связанная с удалением мочевого пузыря, в настоящий момент делается...
|
Трагическое происшествие случилось в минувший понедельник, 4 декабря, в городе Кемерове, где из...
|
По сообщению «Газеты Кемерова», 14-летняя девочка пыталась пересечь железную дорогу в неположенном...
|
Стражи порядка, проверяя один из магазинов, установили, что 14-летний школьник смог купить 3...