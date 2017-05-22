В Кемерово начались отключения горячей воды

С 22 мая в Кемерово начались традиционные отключения горячей воды, связанные с подготовкой инженерного оборудования на электростанциях и проведением профилактических испытаний инженерных сетей города.

Первыми под отключение попали потребители 1-й, 5-й и 7-й групп. Это часть домов Центрального, Ленинского, Кировского и Рудничного районов и поселков Кедровка, Ягуновский.

В домах потребителей I группы горячего водоснабжения не будет 14 дней: с 22 мая по 4 июня. Это – жители заискитимской части Центрального района и Ленинского района.

Центральный район (заискитимская часть) в границах: р. Искитимка, от ул.Соборная до ул.Луговая, от ул.Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар от ул.Луговая до пр.Октябрьский, от пр. Октябрьский до ул.Волгоградская, ул.Волгоградская от пр.Октябрьский до пр.Притомский (чётная сторона).

Кварталы Центрального района: ½ квартала 3, ½ квартала 11, кварталы 5, 7, 7А, 12, 15, 15А; Офисный центр (кроме пр. Ленина №90/В, 90/3); Областная клиническая больница.

Дома квартала №3: Пионерский бульвар, 10А, 12, 12А, 14; пр.Ленина, 66, 66Б, 76В, 82В, 82Г; пр.Октябрьский, 9, 11, 15, 17, 17А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 29, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37.

Дома квартала №9: пр.Октябрьский, 59, 65.

Дома квартала №11: пр.Ленина, 69, 69А; ул.Спортивная, 28, 30, 32.

Ленинский районв границах: пр.Московский, пр.Комсомольский, ул.Марковцева, бульвар Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона от дома №1 до №45); пр.Химиков (чётная сторона от дома №12 до дома №16; ул.Ворошилова (чётная сторона от дома №2 до дома №20); пр.Октябрьский, ул.Волгоградская.

Кварталы Ленинского района: ½ квартала 14; кварталы 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ½ кварталов 29 и 68.

Дома квартала №14: пр.Октябрьский, 67А, 71, 71А, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, 77Б; пр.Ленина, 126А, 128А, 130, 130А, 132, 132А, 132Б, 134, 136, 136А; бульвар Строителей, 11, 13, 15.

Дома квартала №29: бульвар Строителей, 37, 39, 41, 41А, 43, 45.

С 22 мая по 4 июня горячее водоснабжение приостановлено на 14 дней останутся горожане, относящиеся к V группе, – потребители Кировского района

Кварталы: №21, 21А, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

Перечень улиц: ул. Спартака, ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Толстикова, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Рекордная (нечётная сторона от дома № 33 до № 47; чётная сторона от дома №30 до №40), ул. Инициативная (чётная сторона от дома №62 до №108 и дом №44; нечётная сторона от дома №57 до №125А), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул. Варшавская, ул. Таёжная.

На 7 дней с 22 мая – 28 мая подача горячей воды будет приостановлена у жителей Рудничного района – VII группа.

Перечень улиц: ул. Терешковой, ул. Тульская, ул. Ногинская, ул. Авроры, ул. Мамонтова, ул. Цимлянская, ул. Институтская, ул. Сосновый бульвар, ул. Серебряный бор, пр. Кузбасский, пр. Шахтёров.

В пос. Кедровка горячей воды не будет с 22 мая по 27 мая, в пос. Ягуновский – с 22 мая по 4 июня.

С 22 мая по 30 мая гидравлические испытания инженерных сетей пройдут на котельной №35: без горячей воды останутся жилые дома по пер. Нартова, 1А, Б; ул. Дегтярёва, 5, 6, 7.