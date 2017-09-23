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В Кемерово начинаются подготовительные работы к ремонту набережной Кировского района

23-24 сентября в Кемерове начнутся подготовительные работы к ремонту набережной Кировского района.

Подрядная организация приступит к вырубке поросли за парапетом набережной. Это подготовительный этап, который позволит в новом строительном сезоне 2018 года начать работы капитального характера.

На набережной Кировского района  расположены памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Аллея Славы, посаженная ветеранами 7-го гвардейского механизированного Нежинско-Кузбасского ордена Суворова корпуса, вооруженного в годы войны на личные сбережения кузбассовцев и кемеровчан. Она строилась в середине 50-х годов работниками промышленных предприятий Кировского района.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/09/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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