В Кемерово наркосбытчик отправлен в места лишения свободы

В апреле 2019 года Ленинским районным судом Кемерово был вынесен приговор ранее судимому мужчине за незаконный сбыт наркотического средства - героина. Суд признал 46-летнего подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Государственный обвинитель в прениях предложил назначить реальное лишение свободы и не согласился с принятым решением. На приговор было принесено апелляционное представление прокурора в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Кемеровский областной суд согласился с доводами прокурора, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция указала, что наказание в виде условного осуждения за сбыт наркотиков не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного и личности осужденного.

Распространение наркотиков рассматривается сегодня как одно из самых социально опасных преступлений против общества, наказание за него должно быть суровым.

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