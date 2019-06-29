Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово наркосбытчик отправлен в места лишения свободы

В апреле 2019 года Ленинским районным судом Кемерово был вынесен приговор ранее судимому мужчине за незаконный сбыт наркотического средства - героина. Суд признал 46-летнего подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

Государственный обвинитель в прениях предложил назначить реальное лишение свободы и не согласился с принятым решением. На приговор было принесено апелляционное представление прокурора в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Кемеровский областной суд согласился с доводами прокурора, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция указала, что наказание в виде условного осуждения за сбыт наркотиков не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного и личности осужденного.

Распространение наркотиков рассматривается сегодня как одно из самых социально опасных преступлений против общества, наказание за него  должно быть суровым.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/06/2019
Происшествия
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасскому мосту в Кемерове снова требуется ремонт
Кузбасскому мосту в Кемерове снова требуется ремонт. Стоимость работ городская администрация...
В Кемерове установят уличный скалодром
В Кемерове будет установлен уличный скалодром - искусственное сооружение для проведения тренировок...
Кузбассовцы несколько часов следили за светящимся в небе трансформером
Есть предположения, что над городом завис дрон, снимавший пейзажи Кузбасса. Также некоторые...
Жители трех кемеровских районов получат горячую воду раньше срока
В Сибирской генерирующей компании рассказали, что работы на сетях идут с опережением графика. Это...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus