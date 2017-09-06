В Кемерово нашли брусчатку положенную в прошлом веке

Во время реконструкции дороги в Центральном районе Кемерово, под слоем асфальты рабочие обнаружили брусчатку. Предположительно, старинное дорожное покрытие было уложено вблизи набережной у сквера "Орбита" в период с 1934 по 1937 годы.

Глава города Илья Середюк поручил разработать проект по сохранению брусчатки: чиновникам предстоит создать концепцию и архитектурный проект для сохранения находки.

В настоящий момент на улице приостановлены все ремонтно-строительные работы.