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В Кемерово нашли брусчатку положенную в прошлом веке

Во время реконструкции дороги в Центральном районе Кемерово, под слоем асфальты рабочие обнаружили брусчатку. Предположительно, старинное дорожное покрытие было уложено вблизи набережной у сквера "Орбита" в период с 1934 по 1937 годы.

Глава города Илья Середюк поручил разработать проект по сохранению брусчатки: чиновникам предстоит создать концепцию и архитектурный проект для сохранения находки.

В настоящий момент на улице приостановлены все ремонтно-строительные работы.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
06/09/2017
Общество
Топ
Кемерово
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