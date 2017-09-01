В Кемерово неизвестные стреляли в мужчину

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31 августа около 22:30 в дежурную часть отдела полиции «ФПК» в Кемерово поступил сигнал о том, что на проспекте Молодежном, возле остановки общественного транспорта, слышны выстрелы.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия раненого 25-летнего мужчину.
Пострадавший с черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию.
Полицейские просят граждан, которые стали свидетелями данного инцидента, сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8-(3842)-56-76-48. Анонимность гарантируется.
01/09/2017
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