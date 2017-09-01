Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово неизвестные стреляли в мужчину

31 августа около 22:30 в дежурную часть отдела полиции «ФПК» в Кемерово поступил сигнал о том, что на проспекте Молодежном, возле остановки общественного транспорта, слышны выстрелы.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия раненого 25-летнего мужчину.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию.

Полицейские просят граждан, которые стали свидетелями данного инцидента, сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8-(3842)-56-76-48. Анонимность гарантируется.

Происшествия
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/09/2017
Происшествия
Топ
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

687 старшеклассников начнут учебу в губернаторских учреждениях
Губернаторские учебные заведения в Кемеровской области в свои ряды приняли 687 новых учеников. Об...
Прокопчанин прострелил обидчику из ружья обе ноги
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное производство в отношении тридцатиоднолетнего...
В Кузбассе охотник подстрелил рыбака, приняв его за зайца
По данным ведомства, житель города 35-летний мужчина охотился на берегу реки и услышал шевеление в...
В Новокузнецке «КамАЗ» столкнулся с автобусом: пострадал ребенок
Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus