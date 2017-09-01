В Кемерово неизвестные стреляли в мужчину

31 августа около 22:30 в дежурную часть отдела полиции «ФПК» в Кемерово поступил сигнал о том, что на проспекте Молодежном, возле остановки общественного транспорта, слышны выстрелы.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия раненого 25-летнего мужчину.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию.

Полицейские просят граждан, которые стали свидетелями данного инцидента, сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: 8-(3842)-56-76-48. Анонимность гарантируется.