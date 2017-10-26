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В Кемерово неравнодушие соседей спасло жизнь 80-летней женщине

В диспетчерскую кемеровской службы спасения позвонила жительница Рубничного района и попросила проверить - все ли в порядке с ее 80-летней соседкой, которая уже несколько дней не выходит из дома, а на звонки в дверь не реагирует.

Сотрудники городской поисково–спасательной службы при помощи специального инструмента открыли дверь и обнаружили на полу в комнате лежащую женщину. Она была в тяжёлом состоянии. По ее словам, она решила встать с кровати, упала на пол, так как у неё отказали ноги. Спасатели вызвали на место скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

Общество
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kuzbassnews.ru
26/10/2017
Общество
Топ
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Новости Кузбасса

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