В Кемерово неравнодушие соседей спасло жизнь 80-летней женщине

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В диспетчерскую кемеровской службы спасения позвонила жительница Рубничного района и попросила проверить - все ли в порядке с ее 80-летней соседкой, которая уже несколько дней не выходит из дома, а на звонки в дверь не реагирует.
Сотрудники городской поисково–спасательной службы при помощи специального инструмента открыли дверь и обнаружили на полу в комнате лежащую женщину. Она была в тяжёлом состоянии. По ее словам, она решила встать с кровати, упала на пол, так как у неё отказали ноги. Спасатели вызвали на место скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали в больницу.
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