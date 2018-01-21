В Кемерово новогодние елки превратили в корм для животных

В Кемерове более 400 новогодних елей отправили для вторичного использования.

Управляющие организации областного центра приняли участие в акции по сбору и переработке праздничных деревьев. Так, только за один день сотрудники РЭУ-10 и РЭУ-9 собрали на специальных площадках для крупногабаритного мусора более 80 ёлок.

Деревья были отправлены на полигон ТКО, где специальной дробилкой их размельчили на щепки и упаковали в мешки. Часть из них была передана в городские конные клубы, а часть – в контактные зоопарки, где ёлочную щепу используют как подстилку в вольеры с морскими свинками, кроликами, козами, ёжиками, страусами и оленями.