В Кемерово новогодние елки превратили в корм для животных

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В Кемерове более 400 новогодних елей отправили для вторичного использования.
Управляющие организации областного центра приняли участие в акции по сбору и переработке праздничных деревьев. Так, только за один день сотрудники РЭУ-10 и РЭУ-9 собрали на специальных площадках для крупногабаритного мусора более 80 ёлок.
Деревья были отправлены на полигон ТКО, где специальной дробилкой их размельчили на щепки и упаковали в мешки. Часть из них была передана в городские конные клубы, а часть – в контактные зоопарки, где ёлочную щепу используют как подстилку в вольеры с морскими свинками, кроликами, козами, ёжиками, страусами и оленями.
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