В Кемерово ограничат движение грузовиков

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В Кемерово с 16 апреля по 15 мая вводится весеннее ограничение движения тяжеловесных транспортных средств.
Ограничения перевозок тяжеловесных грузов по дорогам города касаются транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают 6 тонн, за исключением рейсовых и туристических автобусов, троллейбусов, перевозок продуктов питания, лекарственных препаратов, спецтехники и автотранспорта жилищно-коммунальных и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобилей аварийных и оперативных служб.
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