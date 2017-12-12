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В Кемерово откроется ледовый городок на площади Советов

Три конных Деда Мороза, нашествие ростовых кукол и квест по поиску подарков – все это ожидает кемеровчан на открытии ледового городка «100 лет детства» на площади Советов.

Ледовый городок на главной площади Кузбасса откроется 23 декабря в 17.00. Сначала гости праздника увидят игровую программу, которая развернётся на трибуне. Главных действующих лиц в этом году будет как минимум три – именно столько Дедов Морозов, символизирующих декабрь, январь и февраль, соберут свои команды из пришедших на шоу детей.

Аниматоры проведут игровые и танцевальные программы, а хоровод в этом году объединит не менее полутысячи юных кемеровчан.

Еще одним этапом праздника станет парад 40 ростовых кукол, среди них будут и четырёхметровые надувные. С ростовыми куклами можно будет поиграть и сфотографироваться.

Затем команды Дедов Морозов поучаствуют в квесте по поиску подарков, прокатятся с горок. А гости из «Хаски-ленда» и праздничный финал завершат церемонию открытия ледового городка на площади Советов.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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