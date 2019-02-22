В 2019 году в Кемерово откроется отделение для пациентов с тяжелой формой туберкулеза.

Отделение появится на базе Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Оно будет оказывать помощь самым тяжелым пациентам со всей области, страдающим ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, в том числе с лекарственной устойчивостью возбудителя.

В подразделении с отдельным входом будет 17 боксированных палат. Под эти цели планируется переоборудовать помещение фтизиопульмоцентра по адресу ул. Волгоградская, 37.