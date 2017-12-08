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В Кемерово откроют самый большой городской каток

9 декабря в Кемерово на стадионе «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32) откроется каток размером 120 х 70 метров.

Большое и малое ледовые поля будут работать со вторника по пятницу с 17.00 -22.00, в субботу – с 12.00 до 22.00 (с 16.00 -17.00 перерыв), в воскресенье с 10.00 до 12.00.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/12/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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