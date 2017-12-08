В Кемерово откроют самый большой городской каток

9 декабря в Кемерово на стадионе «Шахтёр» (ул. Рутгерса, 32) откроется каток размером 120 х 70 метров.
Большое и малое ледовые поля будут работать со вторника по пятницу с 17.00 -22.00, в субботу – с 12.00 до 22.00 (с 16.00 -17.00 перерыв), в воскресенье с 10.00 до 12.00.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове пройдёт фестиваль танца в воздухе Imaginary Dance 2017, который объединит взрослых и...
|
По данным ГУ МВД Кузбасса, инцидент произошёл 5 декабря около 18:29 в подъезде многоквартирного...
|
Старшеклассники и студенты КемГУ, Кемеровского профессионально-технического техникума и...
|
В Кемерове 18-летний наркоман изнасиловал второклассницу.