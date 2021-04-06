В Кемерово открылась онлайн-выставка «Кузбасс легендарный»

С 5 по 15 апреля на базе Областного центра дополнительного образования детей будет проходить заочная выставка декоративно-прикладного искусства «Кузбасс легендарный». Участниками станут кузбассовцы от 8 до 17 лет из разных муниципалитетов.

«В этот особенный для Кузбасса год мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше школьников познакомились с богатой историей и культурой родного края. Данная выставка позволит детям узнать много нового не только о Кузбассе, но и о традициях народного творчества и художественных промыслов», — отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

В тематической выставке «Кузбасс легендарный» принимают участие воспитанники 48 организаций дополнительного образования детей из 30 территорий области. Представлено по одной работе от каждого учреждения. Как отмечают организаторы, участники могут использовать любые техники декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

Ознакомиться с экспонатами можно по ссылке: https://vk.com/ozdodkemerovo?w=wall-4980908_4295%2Fall .

По итогам выставки победители и призеры получат дипломы.