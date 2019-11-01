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В Кемерово открылась выставка из собрания живописи Государственного исторического музея

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств до 21 января 2020 года работает выставка «Аристократический портрет в России XVIII – XIX веков. Из собрания живописи Государственного исторического музея». Живописные произведения представлены фондом крупнейшего национального музея Федерального государственного учреждения культуры «Государственный исторический музей» (Москва).

Для экспонирования в Кемеровском областном музее изобразительных искусств отобраны преимущественно авторские работы. Самое раннее произведение – портрет князя Алексея Никитича Волконского немецкого художника середины XVIII века Давида Людерса, работавшего в России. В этом небольшом по размеру портрете, привлекающем взгляд зрителя удивительными цветовыми акцентами, художник создал парадный образ представителя древнего княжеского рода в духе портретной концепции европейского барокко.

Также посетители увидят семейные портреты князей Шаховских-Голынских, созданные провинциальным портретистом Федором Туловым.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Культура
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Кемерово
kuzbassnews.ru
01/11/2019
Культура
Топ
Кемерово
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