В Кемерово открыли кольцевую развязку на Московском проспекте

Движение в центре Кемерова перекроют из-за праздника Временные ограничения связаны с проведением "Праздника песни" вместе с Хором Турецкого,...

В Кемерове открылся фирменный ремонтный центр ЯМЗ «Автодизель» Гарантия, предоставляемая на двигатель после капитального ремонта в фирменном центре, составляет...

Тысячи домов в Новокузнецке оставят без холодной воды Более 7000 домов в Новокузнецке на целые сутки останутся без холодной воды во вторник, 27-го...