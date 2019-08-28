В Кемерово открыли кольцевую развязку на Московском проспекте

В Кемерово открыто движение на новой кольцевой развязке и участке автодороги по проспекту Московскому.
Первыми по новой развязке проехали юные велосипедисты — воспитанники СШОР № 2 и № 3 города Кемерово, а также участники клуба «Ретрогуберния» на ретроавтомобилях.
Протяженность новой кольцевой развязки, которая соединяет бульвар Строителей, проспекты Притомский и Московский составляет 300 метров, радиус – 40 метров, ширина проезжей части – 16,5 метров. Движение будет осуществляться по трем полосам, ширина каждой составляет пять метров. Предусмотрено шесть съездов. Площадь асфальтирования составляет более 10 тыс. кв. метров. Для пешеходов обустроен тротуар шириной более шести метров, предназначенный в том числе для передвижения велосипедистов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проведено освещение проезжей и пешеходной части.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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