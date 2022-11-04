В Кемерово открыт Мемориал Воину-Освободителю

В открытии приняли участие: заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов,губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Томской области Владимир Мазур, а также внук знаменитого российского скульптора, создавшего памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, Евгений Вучетич, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, более 1500 студентов из 76 регионов России и Белоруссии, школьники. Мероприятие посетили 7000 человек, гости возложили цветы к Мемориалу.Мемориал посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые сражались в ВОВ. В центре комплекса установлена точная копия памятника советскому солдату, который был открыт в берлинском Трептов-парке в 1949 году. Решение увековечить подвиг Николая Масалова в Кемерове было принято после того, как в Германии отказались вернуть его имя в списки почетных граждан Берлина.Инициативу губернатора Кузбасса поддержал Президент России Владимир Путин.Высота скульптуры с курганом 37 метров — это больше берлинского оригинала. На изготовление 12-метрового памятника ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы. Вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику, расположены пилоны с именами 2916 сибиряков — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Также на Мемориале указаны названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и региональных заводов, которые работали в тылу, обеспечивая фронт.



Проект разработала группа кузбасских архитекторов совместно со специалистами студии военных художников им. Грекова Министерства обороны Российской Федерации. Они же предложили создать в основании кургана Мемориала мозаичное полотно из смальты, выполненное в лучших традициях советского реалистического искусства. На нем изображены представители 15 советских республик. В мозаику добавлены новые фрагменты, связанные с историей Кузбасса времен ВОВ.Общая площадь мозаичного полотна составляет 140 кв. метров. В его создании приняли участие 20 мозаистов и художников из Санкт-Петербурга и Кемерова, в том числе пять студентов Кузбасского художественного колледжа, обучающихся на отделении керамики. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса