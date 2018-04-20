Комментарии

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С помощью литой асфальтобетонной смеси дорожники Кемерово отремонтировали более 8 500 кв.м магистралей.Работы по ликвидации дефектов дорожного полотна стартовали 26 марта.
Напомним, для восстановления верхнего слоя дорожного покрытия применяется литая асфальтобетонная смесь температурой 220 С0. Это позволяет вести работы в сырую погоду и при пониженных температурах воздуха. При производстве работ дороги не перекрываются, о месте ремонта водителей информируют дорожные знаки.
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