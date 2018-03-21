В Кемерово отремонтируют набережную Кировского района

В день выборов в Кузбассе родились 62 ребёнка В общей сложности на свет появилось 62 ребёнка – 29 мальчиков и 33 девочки. Больше всего детей...

Атаковал: кузбассовец спрыгнул с забора и ударил полицейского По версии СУ СКР, фигурант, будучи нетрезвым, залез на металлический забор и начал кричать...

23-летний пьяный сын в ходе ссоры убил свою мать в Кузбассе 23-летний пьяный сын в ходе ссоры убил свою мать в Кузбассе.