В Кемерово отремонтируют набережную Кировского района

Кемеровчане выбрали территории, которые будут отремонтированы по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.
В результате рейтингового голосования, на котором горожане выбирали объекты ремонта 2018 года были определены три территории, которые будут включены в ремонтную кампанию этого года по проекту «Формирование комфортной городской среды»:
- набережная Кировского района;
- бульвар Строителей;
- сквер «Орбита».
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