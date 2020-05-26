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В Кемерово озеленители высадят 22 тысячи цветов на центральную клумбу площади Советов

В этом году панно посвящено Году памяти и славы.

Цветы ярко-красной сальвии станут основой для цифры «75» и слова «Победа». Из бархатцев и колеусов будут созданы две цветочные георгиевские ленты.

Заканчивается украшение клумб на ул.Весенняя, у Драмтеатра, на ул.Патриотов. В Рудничном районе у ЗАГСа приступили к восстановлению композиции «Букет».

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kuzbassnews.ru
26/05/2020
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