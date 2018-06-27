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В Кемерово пассажиры опоздали на рейс из-за ошибки диспетчера

26 июня в кемеровском аэропорту им А.А. Леонова три пассажира не попали на рейс в Москву: они позвонили  в справочную аэропорта, чтобы уточнить время вылета и получили информацию о задержке рейса.

Однако на самом деле рейс вылетел по расписанию. Опоздавшим пассажирам пришлось покупать новые билеты.

Транспортная прокуратура внесла руководству аэропорта представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, в отношении аэропорта и двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации).

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27/06/2018
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