В Кемерово ПАТП-1 признано банкротом

По решению арбитражного суда в Кемерово, Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие №1, обслуживающее 40% пассажирских перевозок в городе признано несостоятельным, то есть - банкротом.
По словам конкурсного управляющего Антона Кожевникова, анализ финансовой деятельности предприятия показал, что восстановить его платежеспособность невозможно.
Признаков преднамеренного банкротства предприятия, на котором трудятся 400 человек, пока не выявлено. А новый городской перевозчик будет выбран в апреле.
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