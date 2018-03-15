В Кемерово ПАТП-1 признано банкротом

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в 2018 году в Кемерове Администрация Кемерова опубликовала список дорог, которые отремонтируют в городе в 2018 году.

Лучшего студента — железнодорожника Кузбасса выберут 15 марта Областной конкурс профессионального мастерства по группе специальностей «Техника и технология...

Из-за собаки кузбассовец избил жителя Лесной Поляны в Кемерове В Кемерове осудят мужчину, избившего местного жителя из-за собаки.