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В Кемерово перекроют дорогу из-за велосипедистов

28 июля на участке Леснополянского шоссе пройдёт велогонка.

В связи с этим,  с 15.00 час. до 17.30 на участке, от автомобильной развязки к Журавлёвым горам, до виадука на улице Терешковой, будет перекрыто движение.

Кроме того, с 20.00 часов 28 июля до 14.00 часов 29 июля будет перекрыто движение, запрещена стоянка автотранспорта и установлены временные дорожные знаки на площади Пушкина, ул. Арочная, Притомская набережная, ул. Н. Островского, ул. Орджоникидзе.

Движение автобусов по маршрутам № 170э, 171э, 172э в направлении ж.р. «Лесная поляна» будет осуществляться без изменения схемы движения.

В направлении движения из ж.р. «Лесная поляна» – остановка «Бульвар Кедровый», Кедровый бульвар, просп. В. Михайлова, Лесополянское шоссе, Журавлевы горы, Елыкаевская трасса, ул. Ноябрьская, ул. Терешковой и далее своими маршрутами.

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kuzbassnews.ru
26/07/2018
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