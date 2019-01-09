В Кемерово по материалам «Мобильного патруля» оштрафовали парковщиков на тротуаре

Один из участников акции «Мобильный патруль» прислал на «Правоохранительный портал Кузбасса» фотографии нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями автомобилей «Киа Спортейдж» и «Ниссан Жук».

В одном из дворов на улице Александрова в Кемерово они припарковали машины на пешеходном тротуаре. Со слов автора сигнала, из-за этого пешеходы с детьми были вынуждены ходить по проезжей части, где очень скользко и постоянное движение.

Полицейские установили водителей иномарок. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств водители заплатят по 1000 рублей штрафа.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Кемеровской области.