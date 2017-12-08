В Кемерово погиб мужчина, очищающий снег с крыши

С крыши 5-этажного жилого дома в Центральном районе Кемерово упал рабочий счищавший снег с кровли. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Предварительно установлено, что 30-летний мужчина снял страховочный пояс, чтобы попасть на чердак дома через слуховое окно. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз.

Другие рабочие, которые работали рядом, вызвали «скорую помощь», врачи боролись за его жизнь, однако через несколько часов он умер.