В Кемерово погиб мужчина, очищающий снег с крыши

С крыши 5-этажного жилого дома в Центральном районе Кемерово упал рабочий счищавший снег с кровли. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Предварительно установлено, что 30-летний мужчина снял страховочный пояс, чтобы попасть на чердак дома через слуховое окно. В какой-то момент он потерял равновесие и сорвался вниз.
Другие рабочие, которые работали рядом, вызвали «скорую помощь», врачи боролись за его жизнь, однако через несколько часов он умер.
08/12/2017
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