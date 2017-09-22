В Кемерово похититель кабеля обесточил 1000 домов

В кемеровскую полицию обратился руководитель одной из управляющих компаний, обслуживающей поселок шахты «Бутовская». Он заявил, что неизвестный похитил силовой кабель, вследствие чего около 1000 домов оказались обесточены.

Следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник вырубил около 15 метров медьсодержащего кабеля нанеся ущерб на сумму около 27 000 рублей.

Подозреваемого - 47-летнего мужчину, задержали с поличным, когда тот направлялся в пункт приема цветного металла. В хозяйственном мешке он нес не только украденный кабель, но и инструменты, которыми пользовался вырубая его - топор, пилу по металлу и лом.

Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.