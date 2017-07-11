В Кемерово похоронный агент приехал к женщине раньше «скорой»

Сотрудники Следственного комитета России по Кемеровской области проверяют информацию о том, что к пожилой жительнице областного центра работник похоронного агентства прибыл раньше врачей «скорой помощи».

В рамках проверки будет установлено, каким образом работники похоронного агентства получили информацию о вызове «скорой помощи» к пожилой женщине.