В Кемерово похоронный агент приехал к женщине раньше «скорой»

Сотрудники Следственного комитета России по Кемеровской области проверяют информацию о том, что к пожилой жительнице областного центра работник похоронного агентства прибыл раньше врачей «скорой помощи».
В рамках проверки будет установлено, каким образом работники похоронного агентства получили информацию о вызове «скорой помощи» к пожилой женщине.
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