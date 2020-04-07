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В Кемерово полицейские по следу от обуви установили подозреваемых в квартирной краже

В дом к кемеровчанке проникли и похитили телевизор и ноутбук. Сумма ущерба составила около 25 000 рублей.

Женщина обратилась в полицию.

Эксперт-криминалист обнаружил около дома следы от обуви с характерным узором. Впоследствии сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемых. В доме у одного из сообщников оперативники изъяли ботинки, оставившие следы возле обворованного жилища. Задержанными оказались ранее неоднократно судимые 37 и 38-летние местные жители. Полицейские выяснили, что злоумышленники выломали входную дверь в дом горожанки и вынесли аудиотехнику, которую продали в ломбард.

Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
07/04/2020
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