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В Кемерово полицейский задержал грабителя в свой выходной

Полицейский-водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Кемерово младший сержант полиции Яков Гришин возвращался из магазина - у него был выходной и он занимался самыми обычными делами, когда заметил на улице Леонова мужчину, который убегал от школьника. Полицейский выяснил, что неизвестный забрал у 10-летнего мальчика телефон и попытался скрыться.

Гришин бросился за грабителем и в результате догнал и задержал его в одном из дворов, после чего доставил грабителя в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый за кражу 20-летний местный житель.

Стражи порядка изъяли у него смартфон и вернули бабушке школьника, которая пришла писать заявление в полицию. Пожилая женщина поблагодарила полицейского за проявленный профессионализм.

Общество
kuzbassnews.ru
22/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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