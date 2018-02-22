В Кемерово полицейский задержал грабителя в свой выходной

Полицейский-водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Кемерово младший сержант полиции Яков Гришин возвращался из магазина - у него был выходной и он занимался самыми обычными делами, когда заметил на улице Леонова мужчину, который убегал от школьника. Полицейский выяснил, что неизвестный забрал у 10-летнего мальчика телефон и попытался скрыться.
Гришин бросился за грабителем и в результате догнал и задержал его в одном из дворов, после чего доставил грабителя в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый за кражу 20-летний местный житель.
Стражи порядка изъяли у него смартфон и вернули бабушке школьника, которая пришла писать заявление в полицию. Пожилая женщина поблагодарила полицейского за проявленный профессионализм.
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