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В Кемерово после капитального ремонта открылась школа № 7

Школа №7 была построена в 1968 году. В прошлом году, в год её 50-летия, было принято решение о проведении капитального ремонта. При разработке дизайна учитывались пожелания педагогов и учащихся.

В ходе работ отремонтированы 36 специализированных кабинетов, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной и проектной деятельности, технические помещения, территория школы. Во всех учебных кабинетах смонтировано цифровое оборудование, появились современные лаборатории по пяти предметам: физике, химии, математике, биологии, географии. В библиотеке благоустроена комфортная мягкая зона. Для занятий творчеством открыты театральная, мультипликационная, хореографическая студии.

Кемеровская школа № 7 общей площадью 7 тыс. кв. метров полностью отвечает требованиям безопасности. Здесь смонтированы автоматическая пожарная сигнализация, система дымоудаления, молниезащиты. Обеспечен пропускной режим, установлена «тревожная кнопка».

Всего на ремонт школы из областного и местного бюджетов израсходовано более 300 млн. рублей, в том числе на оснащение и новое оборудование – 105 млн. рублей.

Сегодня к занятиям приступили 800 учеников, из них 120 — первоклассники. Учебный процесс будет проходить в одну смену.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
02/09/2019
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