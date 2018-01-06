В Кемерово после рождественской службы горожан развезет общественный транспорт

7 января в 3.30 участники Рождественского богослужения от Знаменского кафедрального собора смогут уехать по следующим направлениям:
Трамвай №1: Собор, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, ЗХВ;
Трамвай №1: Собор, Швейная фабрика, Стадион, КЭМЗ;
Трамвай №5: Собор, Швейная фабрика, железнодорожный вокзал, пос. Южный;
Автобусные маршруты по направлениям:
Собор, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева;
Собор, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодежный, ФПК.
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