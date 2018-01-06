В Кемерово после рождественской службы горожан развезет общественный транспорт

В Кемерове два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб» В Кемерове на пересечении улиц Каменская и Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием двух...

В Новокузнецке пожарные спасли пожилого мужчину В Новокузнецке пожарные спасли хозяина загоревшейся квартиры. Возгорание могло произойти из-за...

Серийных грабителей из Новокузнецка выдала украденная куртка Злоумышленников удалось задержать по горячим следам: их выдала украденная куртка, надетая на одного...