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В Кемерово предпринимателя убили в подъезде

10 февраля 2018 года около 2 часов ночи в кемеровскую больницу был доставлен мужчина с огнестрельным ранением, где, не приходя в сознание, скончался.


Полиция и следователи изучив улики на месте преступления и смогли выйти на след подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 43- и  42-летние кемеровчане.

По предварительной версии, потерпевший занимался предпринимательской деятельностью, однако имел и нелегальный бизнес, связанный с топливом, и занимался мошенничеством в сфере автострахования.

Накануне трагедии потерпевший практически перестал общаться с ранее судимым 42-летним знакомым, с которым ранее решал многие проблемы. Конфликт произошел из-за того, что они не смогли поделить прибыль от незаконных сделок.

Мужчина о конфликте рассказал другому своему 43-летнему знакомому, то предложил избавиться от проблемы – убив так называемого компаньона. 

Они разработали план убийства и сокрытия улик, обеспечили себе алиби и 10 февраля вопротили план в жизнь. Сразу после ранения предпринимателя, они сожгли одежду со следами пороха. В этот же вечер уехали в Шерегеш.

Раненый мужчина смог сделать несколько шагов до квартиры, жена вызвала «скорую помощь» и полицию. Мужчина  был госпитализирован с огнестрельным ранением брюшной полости и руки, однако спасти его не удалось.

Задержанным подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По решению суда они заключены под стражу.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/03/2018
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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