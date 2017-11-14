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В Кемерово приступили к монтажу новогодней елки

В Кемерово на площади Советов начался монтаж новогодней елки. Рабочие установили основание, которое будет украшено баннером с подсветкой прожекторами и 250 светодиодными лампами.

В ближайшее время специалисты приступят к установке каркаса ели высотой 20,5 метров, после чего соберут искусственное дерево по веточкам – это почти 2 тысячи хвойных лапок, в которые вплетено по 48 светодиодов синего, красного и белого цветов.

Венчать елку будет конструкция «Роза ветров» – 50 светодиодных звёзд и 221 метр разноцветных гирлянд. По традиции в вечернее время светодинамическая ель будет сиять 10 вариантами подсветки. Закончить монтаж и установку планируется до конца ноября.

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kuzbassnews.ru
14/11/2017
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