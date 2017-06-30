В Кемерово приступили к монтажу понтонного моста на остров Кемеровский

Кемеровские спасатели приступили к подготовительным работам по монтажу понтонного моста на остров Кемеровский через реку Томь.

В связи с тем, что зимой льдом и течением воды якоря, на которые крепится переправа, были сдвинуты на расстояние от 6 до 10 метров, перед монтажными работами необходимо вернуть их в проектное положение.

Cпециалистам МБУ «Кемеровская служба спасения» поставить на проектные отметки 30 фундаментных блоков и канатов, которые будут удерживать конструкцию моста. В работе задействован экипаж спасателей и фронтальный погрузчик К-700. В ближайшее время начнётся монтаж понтонных блоков.