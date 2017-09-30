В Кемерово приступили к высадке луковиц тюльпанов

Весной на клумбах Кемерово зацветёт свыше 35 000 тюльпанов – городские благоустроители приступили к высадке луковиц цветов.

Красные и бордовые тюльпаны сорта Лилибела с особо крупными соцветиями диаметром до 12 см были уже высажены на проспекте Советском и улице Орджоникидзе. Специалисты очистили клумбы от однолетников и посадили 10 800 луковиц.

Посадки продолжатся на Алее Героев, в сквере у Филармонии и на главной площади области – Советов.