В Кемерово приступили к высадке луковиц тюльпанов

Весной на клумбах Кемерово зацветёт свыше 35 000 тюльпанов – городские благоустроители приступили к высадке луковиц цветов.
Красные и бордовые тюльпаны сорта Лилибела с особо крупными соцветиями диаметром до 12 см были уже высажены на проспекте Советском и улице Орджоникидзе. Специалисты очистили клумбы от однолетников и посадили 10 800 луковиц.
Посадки продолжатся на Алее Героев, в сквере у Филармонии и на главной площади области – Советов.
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