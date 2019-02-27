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В Кемерово приступили к ямочному ремонту дорог

В Кемерово на месяц раньше, чем в прошлом году приступили к ямочному ремонту дорог. Этому поспособствовали благоприятные погодные условия.

Работы по ликвидации дефектов дорожного полотна стартовали 26 февраля.

Для восстановления верхнего слоя дорожного покрытия применяется литая асфальтобетонная смесь температурой 220С. Это позволяет вести работы в сырую погоду и при пониженных температурах воздуха. При производстве работ дороги не перекрываются, о месте ремонта водителей информируют дорожные знаки.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
27/02/2019
Общество
Топ
Кемерово
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