Новости Кузбасса

В Кемерово продолжается строительство участка пр. Комсомольского, который соединит пр. Химиков и пр. Ленина.
Длина нового участка пр. Комсомольского составит 0,9 км. Также будет достроен участок проспекта Ленина, начиная от дома № 164 до перекрёстка с проспектом Комсомольским. Протяжённость новых участков дорог составит 1,3 км.
Так, на строительной площадке уже выполнен монтаж сетей ливневой канализации, подготовлено основание будущей дороги, а также защищены инженерные сети. Подрядная организация приступила к устройству дорожной одежды и пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрены остановочные карманы и велодорожки.
Шестиполосная автомобильная дорога будет иметь пропускную способность 96 000 автомобилей в сутки. Эта магистраль свяжет крупные микрорайоны, которые заложены под строительство нового жилья.
Напомним, строительство продолжений проспектов Комсомольского и Ленина идут по нацпроекту «Жильё и городская среда».
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