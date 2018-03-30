В Кемерово продолжается траур – люди несут цветы и игрушки к мемориалу у ТЦ «Зимняя вишня»

На месте мемориала представители разных вероисповеданий проводят богослужения об упокоении душ погибших. Посменно работают волонтёры.
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