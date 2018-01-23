В Кемерово прогремит салют в честь 75-летнего юбилея Кемеровской области

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28 января в Кемерове в честь юбилея области пройдут праздничные гуляния и салют.
На площади Советов с 13:00 до 19:00 пройдут приуроченные к юбилею праздничные гуляния «Славим наш Кузнецкий край». Гостей ожидают концерт с участием кузбасских гармонистов и частушечников и выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.
В 18:45 на площади Советов стартует юбилейный флешмоб-интерактив "75".
В 19:00 над Университетским мостом прогремит салют.
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