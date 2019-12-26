В Кемерово проходит массовое шествие Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов – часть большой новогодней областной акции «В Новый год вместе». Планировалось, что массовое шествие «1000 Дедов Морозов» войдет в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране. Для фиксации этого факта в Кузбасс приехала эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.
Сегодня в 16:30 участники Рекорда «1000 Дедов Морозов» начали свое шествие от западной трибуны стадиона «Химик» до площади Советов. В это же время на площади Советов стартовала праздничная программа «Вместе встретим Новый год!».
Шествие продлится до 21:00.
Из-за частично перекрытых для акции улиц, в Кемерово образовались большие автомобильные пробки.
Фото: пресс-служба АКО
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