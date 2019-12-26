В Кемерово проходит массовое шествие Дедов Морозов

Губернатор Кузбасса рассказал о ситуации с хоккеем в Новокузнецке В эфире прямой линии на радио "Маяк" Сергей Цивилев ответил на многие вопросы жителей...

Президентское кадетское училище высоко оценил Владимир Путин В 2019 году одним из самых значимых событий в сфере развития системы военного образования стало...

Хоккейный «Металлург» обвинил руководство «Сибири» в неуважении На официальном сайте клуба генеральный директор хоккейной команды из южной столицы Кузбасса жёстко...