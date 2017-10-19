Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово проходят открытые мастер-классы Санкт-Петербургского Дома музыки

Мастер-классы Дома музыки стартовали в рамках проекта «Посольство мастерства» 17 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже, завершатся 26 октября. Их бесплатно посетят студенты, преподаватели музыкальных учебных заведений Кемеровской области.

17-20 октября мастер-классы виолончелистам региона даст заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов, концертирующий солист и ансамблист Алексей Массарский.

С 23 по 26 октября обучающие занятия проведут заслуженный артист РФ, солист Московской государственной академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Андрей Диев (фортепиано), а также заслуженный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, концертирующий солист и ансамблист, лауреат международного конкурса  Александр Голышев (флейта).

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Культура
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Злоумышленники украли у кузбассовца погреб
В отношении кузбассовцев возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
В Кемерове «волонтеры» украли у пенсионерки золото и деньги
По словам пенсионерки, злоумышленники постучали в дверь и представились волонтерами некой...
В Новокузнецке нашлась пропавшая 14-летняя девочка
Накануне в Новокузнецке пропала 14-летняя школьница Алина Яковченко.
Кузбассовец грозился зарезать женщину за плохой сервис
Отмечается, что молодого человека не устроило качество обслуживания, в результате чего он выразил...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus