В Кемерово проходят открытые мастер-классы Санкт-Петербургского Дома музыки

Злоумышленники украли у кузбассовца погреб В отношении кузбассовцев возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В Кемерове «волонтеры» украли у пенсионерки золото и деньги По словам пенсионерки, злоумышленники постучали в дверь и представились волонтерами некой...

В Новокузнецке нашлась пропавшая 14-летняя девочка Накануне в Новокузнецке пропала 14-летняя школьница Алина Яковченко.