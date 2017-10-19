В Кемерово проходят открытые мастер-классы Санкт-Петербургского Дома музыки

Мастер-классы Дома музыки стартовали в рамках проекта «Посольство мастерства» 17 октября в Кемеровском областном музыкальном колледже, завершатся 26 октября. Их бесплатно посетят студенты, преподаватели музыкальных учебных заведений Кемеровской области.
17-20 октября мастер-классы виолончелистам региона даст заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов, концертирующий солист и ансамблист Алексей Массарский.
С 23 по 26 октября обучающие занятия проведут заслуженный артист РФ, солист Московской государственной академической филармонии, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Андрей Диев (фортепиано), а также заслуженный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, концертирующий солист и ансамблист, лауреат международного конкурса Александр Голышев (флейта).
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