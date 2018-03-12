В Кемерово произошел вооруженный дорожный конфликт

В Кемерово 30-летний мужчина обогнал на своей машине "Хонду Аккорд", спровоцировав аварийную ситуацию "подрезав" ее.
Водитель "Хонды" вышел разобраться с лихачом, но в итоге, словесная перепалка завершилась стрельбой, так как мужчина выстрелил в ногу оппонента из травматического пистолета.
Прибывшие на место присшествия полицейские изъяли пистолет и доставили водителя "Хрнды" в отделение полиции.
За стрельбу в населенном пункте ему грозит административный штраф в размере до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. При проверке нарушителя по месту жительства участковый уполномоченный изъял у него два охотничьих гладкоствольных ружья.
Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение.
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