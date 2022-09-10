В Кемерово прокуратура защитила права ребенка-инвалида

Прокуратурой Рудничного района Кемерово проведена проверка по факту нарушения прав ребенка-инвалида на обеспечение медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

В ходе прокурорской проверки установлено, что несовершеннолетний с сентября 2019 года имеет диагноз «Сахарный диабет I типа» и ему установлена инвалидность и статус «ребенок-инвалид», в связи с чем, ребенок имеет право на бесплатное получение социальных услуг в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты, и медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия.

Врачебными решениями установлено, что ребенок нуждается в получении датчиков системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Отсутствие либо недостаточность таких средств диагностики в данном случае может негативно отразиться на состоянии здоровья ребенка, что нарушает права несовершеннолетнего на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Фактически в предоставлении необходимых для жизнедеятельности ребенка датчиков системы мониторинга глюкозы семье было отказано. Финансовое положение семьи затрудняет покупать ребенку данные расходные материалы.

По результатам проверки прокуратурой района в Рудничный районный суд г. Кемерово направлено исковое заявление с требованием обязать Государственное автономное учреждение здравоохранения обеспечить выдачу рецептов несовершеннолетнему на бесплатное получение датчиков системы мониторинга глюкозы до момента окончания лечения, или изменении тактики лечения, согласно рекомендации лечащего врача, подтвержденного решением врачебной комиссии и обязании Министерства здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса организовать безвозмездное обеспечение несовершеннолетнего вышеуказанными датчиками по выданным рецептам.

Исковое заявление рассмотрено Рудничным районным судом, по результатам рассмотрения принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры района.

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