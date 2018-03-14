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В Кемерово запретили строительство на земельных участках, покрытых лесом

Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения решение суда, который удовлетворил требования прокурора Кемеровской области и признал правила землепользования, разрешавшие строительство в функциональной зоне особо охраняемых природных территорий, недействующими.

В 2015 году решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района были утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Елыкаевское сельское поселение». В них земельные участки, покрытые лесом, были отнесены к жилой зоне, и там разрешалось строительство жилых домов. Общая площадь участков - 2,6 га, возраст деревьев - от 99 до 130 лет, ранее относившиеся к лесам первой группы лесопарковой зоны.

Однако спорные земельные участки были отнесены к жилой зоне без учета положений Генерального плана поселения, который установил там функциональную зону особо охраняемых природоохранных территорий. Закон не предусматривает в ней строительство жилых домов, предоставление садоводческих и дачных участков.

В связи с этим заместитель прокурора Кемеровской области обратился в суд и потребовал признать недействующими Правила землепользования в части установления в границах спорных земельных участков территориальной зоны жилой застройки.

Кемеровский областной суд 12 сентября 2017 года удовлетворил требования прокурора и признал Правила в части спорных земельных участков недействующими со дня их принятия.

Ответчик не согласился и обжаловал решение суда. Однако Верховный Суд Российской Федерации 30 января 2018 года оставил решение суда без изменения. Оно вступило в законную силу.

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kuzbassnews.ru
14/03/2018
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