В Кемерово прооперировали семилетнего пациента из Новосибирска

Новосибирские специалисты обратились к кузбасским врачам с просьбой провести семилетнему ребенку сложную операцию - лапароскопическую гастростомию.

Как сообщили в областной детской клинической больнице, ребенок страдает тяжелым врожденным заболеванием, которое сопровождается задержкой физического и нейропсихического развития, нарушениями функций конечностей, деформацией грудной клетки. Малыш самостоятельно не глотает и долгое время кормится и принимает необходимые лекарства через зонд. Таким детям для улучшения качества жизни необходима установка гастростомы. И хотя новосибирские врачи проводят успешные операции по установке гастростомы, кемеровские хирурги используют более щадящий метод.

13 ноября пациент был доставлен в областную детскую клиническую больницу, а 14 ноября ему была сделана операция. Ее провели заместитель директора по хирургии Константин Ковальков и заведующая отделением общей хирургии Евгения Полуконова. Гастростома была сформирована. Операция улучшила состояние ребенка, качество его жизни и уход за ним. Питание и лекарства он получает в полном объеме. Сейчас маленького пациента готовят к выписке, а его маму обучают правильно ухаживать за прооперированным ребенком.