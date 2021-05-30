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В Кемерово прошел флешмоб "Обними библиотеку"

27 мая, в Общероссийский день библиотек, читатели, друзья и деловые партнеры главной библиотеки Кузбасса, её сотрудники участвовали во флешмобе «Обними библиотеку».

Инициатором флешмоба стало волонтерское движение «БиблиоСвет», руководят которым  студентка Кемеровского государственного института культуры и главный библиотекарь Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д.Федорова Софья Чиркова и главный библиотекарь Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д.Федорова Марина Гусева.

Сбор участников флешмоба проходил в Федоровском дворике – сквере около библиотеки.

Собравшихся приветствовал поэт, председатель Союза писателей Кузбасса, заслуженный работник культуры России и почетный читатель библиотеки им.В.Д.Федорова Борис Бурмистров.

Старт флешмобу-объятию дала директор библиотеки, заслуженный работник культуры России Вера Никулина, запустив по кругу поэтический сборник В.Д.Федорова «Дивись тому, что ты живешь». Книгу пронесли самая маленькая читательница, солистка коллектива современной хореографии «Кураж» Соня Евменова и  курсант Центра военной спецподготовки молодежи «Витязь» Андрей Авдеев.

Каждый стоящий в круге-объятии прикоснулся к ней. Это действие символизировало поздравление и признание важности библиотеки в жизни и детей, и взрослых, общества и государства. Два здания библиотеки одновременно обняли 253 человека.

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/05/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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