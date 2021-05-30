В Кемерово прошел флешмоб "Обними библиотеку"

Известная певица Лолита сделала покупки в кемеровском магазине Сегодня вечером в музыкальном театре Кузбасса у известной певицы пройдет концерт. На своей...

В ночь на 30 мая в Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов Ночью с 29 на 30 мая в Кузбассе местами ожидаются заморозки 0, - 2°С. Об этом сообщили синоптики...

За три месяца 2021 года Кузбасс покинули более 13 тысяч человек Более 13 тысяч человек покинули Кузбасс за три месяца 2021 года. Этот показатель на 0,6% меньше,...